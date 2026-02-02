Войска России из артиллерии ударили по Константиновке, есть раненая

В понедельник, 2 февраля, российская армия атаковала Константиновку Донецкой области. В результате обстрела получила ранения местная жительница. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне для атаки использовали ствольную артиллерию. Под удар попала жилая застройка и инфраструктура города.



«Один из снарядов попал в асфальтовое покрытие непосредственно возле здания на одной из городских улиц. Не обошлось без пострадавших: в результате обстрела получила ранения местная жительница. Провести полноценный осмотр места происшествия пока невозможно», — отметил он.



Горбунов призвал жителей эвакуироваться из города и громады.



Ранее мы писали, что российская авиационная бомба разрушила жилой дом в поселке Алексеево-Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях