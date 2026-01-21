Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
21 січня 2026, 16:00

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупаційні структури готують черговий показовий судовий процес проти громадянина України — учасника батальйону «Айдар», якого безпідставно оголошено в Росії «терористичною спільнотою».

Фото з пропагандистського ресурсу

За версією так званого «слідства», у вересні 2014 року Іван Сикало, перебуваючи у Старобільському районі, «добровільно вступив» до штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України.

Сам факт служби у підрозділі ЗСУ окупаційні органи трактують як «участь у терористичній спільноті». У обвинувальному висновку стверджується, що Сикало «брав участь у бойових діях проти мирного населення та Збройних сил Російської Федерації» на території угрупування «ЛНР».

При цьому йдеться про події на українській території, а формулювання звинувачення повністю повторюють російські пропагандистські штампи, які не підкріплені незалежними доказами.

«Прокуратура ЛНР» — структура, яка не визнана ані Україною, ані міжнародною спільнотою, — заявила про затвердження обвинувального висновку за статтею ч. 2 ст. 205.4 КК РФ («участь у терористичній спільноті») і передала справу до Південного окружного військового суду РФ.

Правозахисники неодноразово наголошували на тому, що подібні процеси на окупованих територіях є незаконними: Росія застосовує своє кримінальне законодавство за межами власної юрисдикції, а українських військових та добровольців переслідують за законну участь у захисті держави.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що окупаційна влада Луганська передала справу до «суду» проти 57-річного українця Олега Бондаренка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Луганськ
Звинувачення окупаційний суд військовий ЗСУ
