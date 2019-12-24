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В «ДНР» объяснили, когда будет известно количество участников обмена

24 декабря 2019, 12:23

В «ДНР» объяснили, когда будет известно количество участников обмена

Окончательная формула обмена удерживаемыми лицами между группировками «ДНР»/«ЛНР» и украинской стороной станет известна после верификации участников процедуры 28 декабря. Об этом заявила глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова.

«27 — 28 числа должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене... 28 числа должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам Украины, не хотят подлежать обмену. Эта процедура будет проходить при участии координатора ОБСЕ, который подтвердит или опровергнет эти отказы. Конечные цифры стороны сверят», — приводит слова Никоноровой «РИА Новости».

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.

На прошлой неделе «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил об отказе нескольких десятков человек, удерживаемых украинской стороной, участвовать в обмене с «ДНР/ЛНР». В группировке «ДНР» уточнили, что нужно верифицировать 43 человека, которые могут отказаться вернуться в Донецк и Луганск в рамках обмена.

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