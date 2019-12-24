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В «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена

24 декабря 2019, 14:25

В «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена

Группировка «ДНР» обинила украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова на своей странице в Facebook.

Так она отреагировала на то, что суд в Киеве оставил под стражей трех экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», котрые подозреваются в расстрелах участников Майдана.

По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и «вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса». По мнению Морозовой, действия украинской стороны наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами.  

«Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки», — подчеркнула она.

Вчера hromadske со ссылкой на источники сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» в рамках обмена пленными, который должен состояться до конца года. 

Против передачи экс-беркутовцев выступили родственники «Небесной сотни».

Во время сегодняшнего судебного заседания прокуроры, как и обещали накануне, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

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