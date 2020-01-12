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Задержан подозреваемый в расстреле добровольца АТО Амины Окуевой

12 января 2020, 15:41

Задержан подозреваемый в расстреле добровольца АТО Амины Окуевой

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, который опубликовал фото задержанного.

Он отметил, что ДНК мужчины обнаружено на оружии, брошенном на месте расстрела автомобиля, в котором находилась Окуева.

Автомобиль Окуевой и ее мужа Адама Осмаева расстреляли 30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных травм Окуева погибла.

«Страна» пишет, что задержанный — украинец Игорь Редькин, 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве. По информации издания, он сейчас проходит вместе с подельниками по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в комментарии «Громадському» сообщила, что по версии следствия, мужчина входил в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами и была непосредственным исполнителем преступления.

«На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты», — сказала она.

Заказчик преступления пока не установлен. Также проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации.

Редькина и его подельников подозревают в убийстве руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного в 2016 году и начальника управления рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в 2019 году. В сентябре Киево-Святошинский суд отпустил Редькина и другого подозреваемого на свободу. 

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