Задержан подозреваемый в расстреле добровольца АТО Амины Окуевой

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, который опубликовал фото задержанного.



Он отметил, что ДНК мужчины обнаружено на оружии, брошенном на месте расстрела автомобиля, в котором находилась Окуева.



Автомобиль Окуевой и ее мужа Адама Осмаева расстреляли 30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных травм Окуева погибла.



«Страна» пишет, что задержанный — украинец Игорь Редькин, 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве. По информации издания, он сейчас проходит вместе с подельниками по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.



Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в комментарии «Громадському» сообщила, что по версии следствия, мужчина входил в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами и была непосредственным исполнителем преступления.



«На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты», — сказала она.



Заказчик преступления пока не установлен. Также проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации.



Редькина и его подельников подозревают в убийстве руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного в 2016 году и начальника управления рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в 2019 году. В сентябре Киево-Святошинский суд отпустил Редькина и другого подозреваемого на свободу.