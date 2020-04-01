«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса

В отдельных районах Луганской области с 1 апреля остановлена работа нотариусов, бюро технической инвентаризации (БТИ) и отделов записей актов гражданского состояния (ЗАГС), которые функционируют под контролем группировки «ЛНР».



Такое решение в связи с коронавирусом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при «правительстве ЛНР».



Ранее «ЛНР» закрыла заведения общественного питания (выполняют заказы на вынос), перевела образовательные учреждения на дистанционное обучение, отменила льготы в общественном транспорте и приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами.

30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила «ЛНР».



Власти Украины не признают документы, которые были выданы на неподконтрольной территории Донбасса при группировках «ДНР» и «ЛНР».