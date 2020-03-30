«ЛНР» отменила льготы на проезд и перенесла последний звонок

Группировка «ЛНР» отменила льготы на проезд в общественном транспорте сроком до 16 апреля. Об этом пишет подконтрольный группировке ресурс ЛИЦ.



Льготы отменены для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров.



Сейчас все образовательные учреждения на подконтрольной «ЛНР» территории перешли на дистанционную форму обучения. В связи с этим «ЛНР» перенесла окончание учебного года с 25 мая на 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил руководитель Минобразования Сергей Цемкало.



«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации.», — заявил «министр образования» Сергей Цемкало.

Ранее «ЛНР» подтвердила первый случай заболевания коронавирусом.



В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса, 11 человек скончались, шестеро выздоровели. При этом у Министерства здравоохранения отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.