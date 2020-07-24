На Донетчине — 12 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за сутки 23 июля зафиксировали 12 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели почти вдвое больше — 21 пациент. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он уточняет, что болезнь обнаружили у 9 человек в Славянске (полуторагодовалого мальчика, 14-летней девочки, мужчин 25, 44, 47, 55 лет и женщин 25, 55, 70 лет), у одного в Славянском районе (60-летней женщины) и у двоих в Мариуполе (мальчика 12-ти и мужчины 43 лет).

Таким образом, на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждены 830 случаев коронавирусной инфекции. При этом 614 человека выздоровели, а 11 — скончались. На лечении остаются 205 человек.