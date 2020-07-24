«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также зарегистрирован один летальный случай — умерла женщина в возрасте 76 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Как утверждается, четыре случая заболевания выявлены у прибывших с подконтрольной Украине территории 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



За сутки с дважды отрицательным тестом выписано 7 человек.



Всего по состоянию на утро 24 июля «ДНР» признает 1611 случаев COVID-19. Из них уже выписаны 747 человек, летальных случаев — 94. Продолжают болеть 770 пациента.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 830 случаев COVID-19.