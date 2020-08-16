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«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек

16 августа 2020, 13:49

«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Крестовка (ранее Кировское) на шахте «Комсомолец Донбасса» произошел пожар, эвакуированы почти 600 человек. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что загорелись кабели копера главного ствола [надствольное сооружение для размещения шахтной подъемной установки] высотой в 107 метров сразу в шести местах – на отметках 43, 48, 57, 69, 83, 93 метра. 

В шахте были 593 человека, всех подняли на поверхность. Утверждается, что пострадавших не было.

Угрозы попадания задымления в шахту якобы нет, поэтому для поддержания жизнедеятельности в шахте оставили шесть человек. Вентилятор главного проветривания переключили в реверсивный режим (на вытягивание). 

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