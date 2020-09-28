Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером 27 сентября на Васильковском пустыре. Об этом сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.



В ГСЧС по Донецкой области уточнили, что пожар возник вблизи поселка Беленькое. Загорелась лесная подстилка на площади 2 гектаров и сухая трава на открытой территории на площади 4 гектаров . Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром



Отмечается, что в 14:10 пожар локализован. Но вечером началось новое возгорание.



«В 19:40 поступила информация о том, что наблюдается возникновение дополнительных очагов горения, вызванных возможным поджогом неизвестными лицами. Данная информация передана в Национальный полиции Краматорска», — говорится в сообщении.



Пожар был ликвидирован 28 сентября в 00:43. Огнем уничтожено лесная подстилка на площади около 8,1 га и сухая трава на площади 4 га.



Информации о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало.



По состоянию на 08:00 28 сентября на месте пожара тлели отдельные очаги. Однако к 9 утра и они были потушены.



Предварительная причина пожара — поджог.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области