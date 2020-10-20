В Донецкой области наблюдается большая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом и подозрением на эту болезнь. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



Так, по состоянию на 19 октября в регионе было занято 100% коек. Днем ранее — 81,8%, 17 октября было 75,1%, 16 октября — 91%, а 15 октября — 89,8%.

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко подтвердил «Новостям Донбасса», что ситуация с загруженностью больниц «угрожающая». В связи с этим планируется перепрофилировать еще две больницы под прием пациентов с коронавирусом.



Педенко уточнил, что речь идет о Мирнградской центральной городской больнице и Селидовской центральной городской больнице.



Сейчас в Донецкой области работают 25 больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус подтвержден у 7390 человек. Из них 2281 человек выздоровел, а 83 умерли. Продолжают лечение 5026 пациентов.