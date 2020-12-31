В Алчевске возобновили подачу тепла в 330 домов. Осталось порядка 50

Подача тепла возобновлена в 330 жилых дома в Алчевске, где ранее произошли аварии на теплосетях. Об этом сообщили в подконтрольной группировке «ДНР» администрации города.



Таким образом, остается возобновить подачу тепла еще в 56 домов.

В результате двух масштабных аварий на магистральных тепловых сетях 27 декабря в Алчевске без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.



В январе 2006 года Алчевск почти полностью остался без тепла. Тогда вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Без теплоснабжения оказались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.