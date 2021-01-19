«ДНР» собирается ограничить в правах украинских граждан, которые не получат «паспорт» 

Группировка «ДНР» намеренна лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не получат «паспорт ДНР». Об этом пишет онлайн-издание «Спектр».



По данным источников издания, близкого к главе «ДНР» Денису Пушилину, в Донецке проходят обсуждения документа о «гражданстве ДНР». Бумага написана на основе «закона о гражданстве непризнанной республики Абхазия».



Предполагается, что этот «закон» ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и заняти предпринимательской деятельностью.



Планируется, что единственным «документом», идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, к 2025 году станет так называемый паспорт «ДНР».

По данным общественной организации «Восточная правозащитная группа», на оккупированном Донбассе выдали почти 442 тысяч российских паспортов и более 1,2 миллиона так называемых паспортов группировок «ЛНР» и «ДНР».