В городах Донетчины появились первые бэби-боксы

В Донецкую область должны прибыть более 1,5 тысячи так называемых бэби-боксов – одноразовой помощи для новорожденных и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Первая партия, а именно 285 «пакетов малыша» начали поступать в родильные дома и органы социальной защиты населения в Дружковку, Лиман, Славянск, а также Константиновку и район.



В ДонОГА напоминают, что родители новорожденных смогут получить «бэби-бокс» в учреждениях здравоохранения и структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания в течение 30 дней с даты рождения ребенка.



Если «пакет малыша» не был получен родителями из-за не зависящих от них обстоятельств, им должны выплатить компенсацию – столько, сколько стоит эта одноразовая помощь.



С начала текущего года размер компенсации «бэби бокса» составляет 5763 гривны.



«Размер денежной компенсации стоимости "пакета малыша" составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша"», – говорится в сообщении.

Предоставление «пакетов малыша» в Донецкой области долгое время было невозможным, так как Донецкая областная государственная администрация была не согласна финансировать проект.