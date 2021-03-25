Киевский апелляционный суд продлил срок заочного ареста бывшего президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Об этом передает «Укринформ».



«Коллегия судей постановила: решение судьи Печерского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — отметил судья.



Защита Януковича в начале заседания объявила, что двое адвокатов Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, хотят участвовать в заседании, но не могут: Сердюк — из-за заболеваний, Федоренко — из-за того, что находится в отпуске.



4 мая Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу Януковича по делу об узурпации власти. Решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.



16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева.