Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова попала в «черный список» Минкульта

28 мая 2021, 19:35

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова попала в «черный список» Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства.

В список внесли еще семь росийских артистов, в том числе туда попала народная артистка РФ Вера Алентова.

Актриса гастролировала в оккупированном Крыму, а также участвовала в проходившем там молодежном образовательном форуме «Таврида».

Кроме Веры Алентовой, в список тех, кому запрещен въезд в Украину, включены певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актер Евгений Александров, джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, также известный как «черный список Минкульта», формируется на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета по вопросам ТВ и радио с 2015 года. В данное время в этом списке 199 человек.

В отношении артистов, включенных в список Минкульта, действуют определенные ограничения. В частности, им запрещен въезд в Украину, а также Госкино отказывает в выдаче государственного удостоверения или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с их участием.

Читайте также:

Кабмин инициирует введение санкций против 11 российских актеров и певцов: Кто в списке

Еще по теме

Прочее
Санкции
Люди
Артисты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая
18:58
«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом
17:57
Реалии «ЛНР»: На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов
13:25
Девушка из Горловки пробралась через минные поля, чтобы уйти с неподконтрольной территории
13:07
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой
12:32
Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма
11:28
«ДНР» зарегистрировала 23 смерти и 286 новых заболевших COVID-19
09:56
«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 мая
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
15:35
Правозащитница рассказала, как доказать право собственности «национализированного» в ОРДЛО имущества
11:57
«ДНР» зарегистрировала 25 смертей и более 300 новых случаев заболевания ковидом
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
все новости
22:22
Арестович: Военные учения Беларуси и РФ несут опасность для Украины
21:16
Мариуполь, Святогорск, Щурово: На Донетчине появилась туристическая полиция
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая
20:42
У Зеленского заявили, что Медведчук не может влиять на ход переговоров с Путиным
20:32
Боевики с беспилотника заминировали село на Донетчине, жителей одного из домов пришлось эвакуировать
19:53
Вопрос переноса ТКГ из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ – Арестович
19:35
Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова попала в «черный список» Минкульта
19:05
СНБО рассматривает список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций
18:58
«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом
18:36
В Северодонецке не собираются переносить строительство областной больницы, несмотря на протесты экоактивистов
18:16
Боевики 7 раз открывали огонь с начала суток на Донбассе
17:57
Реалии «ЛНР»: На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов
17:29
Киев, Львов, Одесса: Завтра откроются первые центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине
17:08
В Украине создадут фонд страхования бизнеса в прифронтовой зоне Донбасса
17:00
Белорусская компания отрицает остановку поставок бензина А-95 в Украину
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция