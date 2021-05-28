Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова попала в «черный список» Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства.



В список внесли еще семь росийских артистов, в том числе туда попала народная артистка РФ Вера Алентова.



Актриса гастролировала в оккупированном Крыму, а также участвовала в проходившем там молодежном образовательном форуме «Таврида».



Кроме Веры Алентовой, в список тех, кому запрещен въезд в Украину, включены певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актер Евгений Александров, джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, также известный как «черный список Минкульта», формируется на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета по вопросам ТВ и радио с 2015 года. В данное время в этом списке 199 человек.



В отношении артистов, включенных в список Минкульта, действуют определенные ограничения. В частности, им запрещен въезд в Украину, а также Госкино отказывает в выдаче государственного удостоверения или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с их участием.