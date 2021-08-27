«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали

Часть экспозиции, посвященной Александру Захарченко. Фото из соцсетей

«Министерство культуры» при группировке «ДНР» открыло сегодня в Донецком краеведческом музее выставку, посвященную убитому главе «ДНР» Александру Захарченко.



Как сообщает пресс-служба «минкульта», в экспозиции, которую назвали «Я ушел в свой бессмертный полк», собрано свыше 100 экспонатов.



На выставке представлены личные вещи Захарченко, документы, фотографии.

Фото: «министерство культуры ДНР»

Экспозиция также воссоздает обстановку кафе «Сепар», где взорвали главу «ДНР».

В открытии выставки приняли участие родители Александра Захарченко, «сослуживцы», детские «патриотические организации» Донецка.

Выставка будет работать до 19 сентября.

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают.



В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.