«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали

«Министерство культуры» при группировке «ДНР» открыло сегодня в Донецком краеведческом музее выставку, посвященную убитому главе «ДНР» Александру Захарченко.
Как сообщает пресс-служба «минкульта», в экспозиции, которую назвали «Я ушел в свой бессмертный полк», собрано свыше 100 экспонатов.
На выставке представлены личные вещи Захарченко, документы, фотографии.
Фото: «министерство культуры ДНР»
Экспозиция также воссоздает обстановку кафе «Сепар», где взорвали главу «ДНР».
В открытии выставки приняли участие родители Александра Захарченко, «сослуживцы», детские «патриотические организации» Донецка.
Выставка будет работать до 19 сентября.
Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.
«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают.
В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.
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