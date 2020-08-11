«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко

Группировка «ДНР» присвоила «Донецкому техникуму промышленной автоматики» имя главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщается на сайте «правительства».



В этом техникуме с 1996 по 2000 год Захарченко обучался по специальности «Эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности».

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают.



В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.



В прошлом году в центре Донецка был установлен памятник Захарченко. Также «ДНР» назвала его именем одну из площадей Донецка. Анонсировалось, что в конце этого лета барельеф Захарченко будет установлен на одном из зданий Донецка, «связанном с его именем».