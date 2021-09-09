Суд по MH17 продолжил заслушивать родственников: плакали прокуроры и журналисты

В Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» во время судебного заседания по делу МН17 сегодня выступили 9 родственников погибших. Об этом передает «Укринформ».



Супруги Силена и Роб Фредриксы, которые потеряли в трагедии МН17 23-летнего сына Брайса и его девушку Дейзи, не сдерживая слез, рассказали, что тела жертв катастрофы родным пришлось узнавать по фрагментам.



«Находили все новые частицы ткани и костей. Части тел наших детей лежали за забором военной базы. Мы стояли у ворот в ожидании. И наконец в 2015 году закончилось опознание. Я смотрела на части тел как врач. Вот часть ноги, часть черепа», - рассказала Селена Фредрикс.



Родители погибшего парня не верят, что ответственные за крушение рейса МН17 чувствуют себя виновными в трагедии.



«Мне хотелось бы верить, что Путин признает вину и извинится, но вряд ли это когда-нибудь случится», — сказала Селена Фредрикс.



«Виновным в трагедии плевать на нас, они продолжают врать. — сказал отец парня Роб Фредрикс. — Брайса и Дейзи мне вернули по кускам. Что вы сделали со мной и моей семьей, то такого я никому не желаю ... Ни одно наказание не сможет быть пропорциональным этому убийству. Меня очень возмущает, что защита (подозреваемых) затягивает процесс. В частности, не говорит по сути, воспринимает фейки за факты и не думает о чувствах родственников погибших», — подчеркнул он во время своего выступления.



Выступления родственников погибших были очень эмоциональными. Во время их выступлений в зале суда плакали прокуроры, журналисты, переводчики.



В каждой речи родные погибших призвали виновных признать свою вину и обнародовать детали трагедии, чтобы родственники смогли наконец обрести покой. Также они призывают всех, кто был свидетелем трагедии и обладает какой-либо информацией, сжалиться над их страданиями и рассказать детали трагедии.



Следующее судебное заседание состоится уже завтра, 10 сентября.



Слово в суде возьмут 11 родственников погибших. От имени тех, кому не хватает сил лично выступить в суде, будут говорить их адвокаты.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.