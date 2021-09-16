В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом

Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории приблизилась к 100%. Об этом сообщило «министерство здравоохранения ДНР».



«Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года», — отмечается в сообщении.



Там констатировали, что эпидемиологическая остановка остается напряженной. Для заболевших ковидом развернуто 38 баз.



Также отмечается, что большинство поступающих на госпитализацию пациентов — невакцинированы от коронавируса.

За минувшие сутки, 15 сентября, «Минздрав ДНР» выявил 529 случаев коронавируса. Всего там подтверждают 61 400 заболевших ковидом, из которых выздоровел 49 251 пациент, умерли 4 520 человек.