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В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом

16 сентября 2021, 14:22

В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом

Загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории приблизилась к 100%. Об этом сообщило «министерство здравоохранения ДНР».

«Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года», — отмечается в сообщении.

Там констатировали, что эпидемиологическая остановка остается напряженной. Для заболевших ковидом развернуто 38 баз.

Также отмечается, что большинство поступающих на госпитализацию пациентов — невакцинированы от коронавируса.

За минувшие сутки, 15 сентября, «Минздрав ДНР» выявил 529 случаев коронавируса. Всего там подтверждают 61 400 заболевших ковидом, из которых выздоровел 49 251 пациент, умерли 4 520 человек.

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