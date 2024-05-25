Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области

Политика



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, разрешить Киеву использовать его для поражения военных объектов на территории России.



Боевые действия



Вооруженные силы РФ нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. По состоянию на 23:00 известно о пяти погибших, 39 пострадавших, еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Еще один удар пришелся по Центральному парку.



Еще один ракетный удар росармия нанесла по центру Харькова около 19:00 ракетой типа С-300. Известно о 20 пострадавших, среди которых 13-летний мальчик. Зафиксировано попадание по офисному зданию. Повреждены также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.



Кроме этого, днем 25 мая войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску-Узловому Харьковской области. По меньшей мере пять человек получили ранения. Поврежден автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль.



Армия РФ обстреляла из артиллерии Зализное на Донетчине — там погибла 40-летняя женщина, повреждены по меньшей мере три частных дома. В Марьинской громаде два человека ранены в Звездном, еще 1 — в Красногоровке. Кроме того, известно об одном раненом в результате обстрелов Лимана.



На Донецком направлении украинские военнослужащие сбили очередной российский самолет Су-25, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».



В группировке «ДНР» заявили о ночном обстреле оккупированного Донецка. Сообщается, что в ночь на 25 мая на улице Порт-Артурной ранен 31-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями. Также утверждается, что ночным обстрелом повреждены кровля и остекление в частном доме Куйбышевского района.



Украинский удар ракетами ATACMS в ночь на 24 мая пришелся по военному объекту пограничной службы ФСБ РФ в оккупированном Крыму. Речь идет об объекте российских оккупантов под Алуштой в районе поселка Семидворье. Власти оккупированного полуострова признали, что несколько украинских ракет поразили цели на земле. При этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что попадания пришлись на «пустующий объект хозяйственного назначения».



В результате обстрелов Белгородского района четыре человека погибло, 12 пострадали, сообщил губернатор Гладков. В черте города горит таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, повреждены многоэтажные дома.



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