Припинення вогню на землі: як російські ЗМІ спотворили слова Келлога про мир в Україні

Кіт Келлог. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, який бере участь у мирних переговорах, запропонував поєднати український та російський меморандуми.



«Ми взяли український документ, потім російський — вони називають його меморандумом... І ми сказали: добре, як ви можете об'єднати ці два документи, щоб дійти кінцевого результату? І зараз ми почуваємося доволі впевнено. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. Якщо ми зможемо досягти цього моменту, ми вважаємо, що це можна „виграти“. Під виграшем я маю на увазі можливість укласти мирну угоду», — заявив Келлог у Брюсселі на форумі Фонду Маршалла.



Відповідаючи на запитання, що саме може бути «кінцевим станом», Келлог сказав, що це всеосяжне припинення вогню.



«Припинення вогню на місцях — тобто на землях, де ви фізично перебуваєте», — пояснив він, уточнивши, на яких позиціях це має відбуватися.



«Потім ми хочемо перейти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробить стійке припинення вогню довгостроковим та стабільним не лише для України, а й Європи. Після цього спробувати повернути Росію до того, що я назвав би Лігою Націй. Усі працюватимуть разом... Усі зможуть жити з результатами цього у довгостроковій перспективі», — наголосив Келлог.



Спецпредставник Дональда Трампа ще раз наголосив на кількості жертв з обох сторін, назвавши це «вбивствами промислового масштабу». За його словами, загальна кількість убитих та поранених перевищує 1,2 мільйона.



Варто зазначити, що російські ЗМІ та проросійські пабліки спотворили слова Кіта Келлога. Так було заявлено, що Келлог нібито озвучив мирний план для України, в якому Білий дім пропонує сторонам залишатися на територіях, які контролюють сторони.

Зокрема, ЗМІ РФ наголошують на перекладеній фразі Келлога так: «Ми хочемо досягти припинення вогню на поточних позиціях — хто де стоїть, та територія за ним». Але Келлог не пропонує міжнародне визнання територій.

Окремо Келлог наголосив на зусиллях Володимира Зеленського і зупинився на викликах, з якими стикається український лідер. Він повідомив, що звернув увагу президента США на ці проблеми.



«Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який мав би робити те, що робить президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на власній землі... Коли ви це бачите, потрібно цінувати ті проблеми, з якими вони стикаються на місцях. Думаю, іноді ми цього не бачимо», — зазначив Келлог.



Україна наполягає на безумовному припиненні вогню, як і США, які є ініціаторами переговорів між Україною та Росією. Москва із цим не згодна.



Російські державні інформаційні агентства 2 червня опублікували текст російського документа, що містить пропозиції Москви щодо умов припинення вогню. Росія, зокрема, пропонує Києву провести вибори, а потім підписати мирний договір. Росія також вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей та міжнародного визнання цими регіонами та окупованого Криму.



Крім того, у «меморандумі РФ» міститься вимога нейтралітету України, що передбачає відмову від вступу до військових союзів та заборону на розміщення на території України іноземних формувань. Російська мова, за версією Москви, має стати офіційною в Україні.



Президент США Дональд Трамп 28 травня заявив, що «дасть відповідь за два тижні», чи справді російський лідер Путін хоче завершити війну в Україні.



Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 3 червня заявив, що метою участі російської делегації у зустрічах із українськими представниками у Стамбулі є забезпечення перемоги Росії, а не досягнення миру у війні з Україною.



