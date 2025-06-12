Прекращение огня на земле: как российские СМИ исказили слова Келлога о мире в Украине

Кит Келлог. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, который участвует в мирных переговорах, предложил объединить украинский и российский меморандумы.



«Мы взяли украинский документ, затем российский — они называют его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа, чтобы прийти к конечному результату? И сейчас мы чувствуем себя достаточно уверенно. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. Если мы сможем просто достичь этого момента, мы считаем, что это можно „выиграть“. Под выигрышем я имею в виду возможность заключить мирное соглашение», — заявил Келлог в Брюсселе на форуме Фонда Маршалла.



Отвечая на вопрос о том, что именно может быть «конечным состоянием», Келлог сказал, что это всеобъемлющее прекращение огня.



«Прекращение огня на местах — то есть на землях, где вы физически находитесь», — объяснил он, уточнив, на каких позициях это должно происходить.



«Затем мы хотим перейти к возвращению детей, пленных, которые там находятся, что сделает устойчивое прекращение огня долгосрочным и стабильным не только для Украины, но и для Европы. После этого — попытаться вернуть Россию к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Все будут работать вместе... Все смогут жить с результатами этого в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Келлог.



Спецпредставитель Дональда Трампа еще раз подчеркнул количество жертв с обеих сторон, назвав это «убийствами промышленного масштаба». По его словам, общее число убитых и раненых превышает 1,2 миллиона.



Стоит отметить, что российские СМИ и пророссийские паблики исказили слова Кита Келлога. Так, было заявлено, что Келлог якобы озвучил мирный план для Украины, в котором Белый дом предлагает сторонам оставаться на занимаемых территориях.

В частности, СМИ РФ делают акцент на переведенной фразе Келлога так: «Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним». При этом Келлог не предлагает международного признания территорий.

Отдельно Келлог отметил усилия Владимира Зеленского и остановился на вызовах, с которыми сталкивается украинский лидер. Он сообщил, что обратил внимание президента США на эти трудности.



«Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы должен был делать то, что делает президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле... Когда вы это видите, нужно ценить те проблемы, с которыми они сталкиваются на местах. Думаю, иногда мы этого не видим», — отметил Келлог.



Украина настаивает на безусловном прекращении огня, так же, как и США, которые являются инициаторами переговоров между Украиной и Россией. Москва с этим не согласна.



Российские государственные информационные агентства 2 июня опубликовали текст российского документа, содержащего предложения Москвы по условиям прекращения огня. Россия, в частности, предлагает Киеву провести выборы, а затем подписать мирный договор. Россия также требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей и международного признания этими регионами и оккупированного Крыма.



Кроме того, в «меморандуме РФ» содержится требование нейтралитета Украины, что предполагает отказ от вступления в военные союзы и запрет на размещение на территории Украины иностранных формирований. Российский язык, по версии Москвы, должен стать официальным в Украине.



Президент США Дональд Трамп 28 мая заявил, что «даст ответ через две недели», действительно ли российский лидер Путин хочет завершить войну в Украине.



Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 июня заявил, что целью участия российской делегации во встречах с украинскими представителями в Стамбуле является обеспечение победы России, а не достижение мира в войне с Украиной.



