Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»

26 серпня 2025, 14:47

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» відрізає «безхазяйне» житло від водопостачання під приводом «боротьби з незаконними врізками в систему».

З початку серпня від водопостачання відключили 170 абонентів, серед яких 48 — за самовільне підключення, а 122 — нібито занедбані будинки, які не мають господарів.

«Основна увага приділяється виявленню юридичних осіб, які використовують воду без урахування. Крім того, проводиться робота щодо відключення безхазяйного житла від водопостачання. Для цього сформовано спеціальні бригади», — заявили у групуванні.

Як повідомлялося раніше, окупаційна влада «ДНР» розпочала новий етап «інвентаризації» на захопленій території — квартири та будинки, чиї власники не подали документи особисто, оголошують «безхазяйним». Під загрозою виселення опиняються навіть ті, хто живе у цих квартирах.

Ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна, а Z-блогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються розв'язати проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежать онлайн.

Інше
водопостачання безхазяйне майно водна криза
Організації
ДНР

