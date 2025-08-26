На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» отрезает «бесхозное» жилье от водоснабжения под предлогом «борьбы с незаконными врезками в систему».



С начала августа от водоснабжения отключили 170 абонентов, среди которых 48 — за самовольное подключение, а 122 — якобы заброшенные дома, у которых нет хозяев.



«Основное внимание уделяется выявлению юридических лиц, которые используют воду без учёта. Кроме того, проводится работа по отключению бесхозного жилья от водоснабжения. Для этого сформированы специальные бригады», — заявили в группировке.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти «ДНР» начали новый этап «инвентаризации» на захваченной территории — квартиры и дома, чьи владельцы не подали документы лично, объявляют «бесхозными». Под угрозой выселения оказываются даже те, кто живёт в этих квартирах.

Ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа. Дети записывают видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину, а Z-блогеры уже не находят слов, чтоб описать проблему не такой страшной, какой она есть на самом деле.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.