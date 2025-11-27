FPV-дрон «Королева Шершнів» евакуював DJI Mavic з ворожої території

Момент підняття Mavicа.

FPV-дрон «Королева Шершнів» успішно евакуював DJI Mavic з ворожої території. Відео оприлюднив військовий Telegram-канал «Дикі шершні».

«Ще один доказ її універсальності — від ураження цілей до логістики та порятунку інших дронів», — зазначили бійці у повідомленні.



«Королева Шершнів» — це FPV-дрон діаметром 17 дюймів, з максимальною швидкістю до 160 км/год і дальністю польоту до 20 км. Корисне навантаження може сягати 9 кг, що дозволяє використовувати його як для ударних завдань, так і для транспортування обладнання.



Раніше бійці ЗСУ вже захоплювали російський дрон за допомогою іншого безпілотника. Нагадаємо, російський пілот намагався перехопити український бомбардувальник, але той був збитий невідомим боєприпасом.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»