FPV-дрон «Королева Шершнів» евакуював DJI Mavic з ворожої території

FPV-дрон «Королева Шершнів» успішно евакуював DJI Mavic з ворожої території. Відео оприлюднив військовий Telegram-канал «Дикі шершні».
«Ще один доказ її універсальності — від ураження цілей до логістики та порятунку інших дронів», — зазначили бійці у повідомленні.
"Королева шершнів" витягує "DJI Mavic" з ворожої території https://t.co/jMPoBLDf8w #всу pic.twitter.com/IoWbHgHkLF— Necro Mancer (@666_mancer) November 27, 2025
«Королева Шершнів» — це FPV-дрон діаметром 17 дюймів, з максимальною швидкістю до 160 км/год і дальністю польоту до 20 км. Корисне навантаження може сягати 9 кг, що дозволяє використовувати його як для ударних завдань, так і для транспортування обладнання.
Раніше бійці ЗСУ вже захоплювали російський дрон за допомогою іншого безпілотника. Нагадаємо, російський пілот намагався перехопити український бомбардувальник, але той був збитий невідомим боєприпасом.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях