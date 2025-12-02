Вирок у справі про вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку перенесли – що відомо

Рассел Бентлі. Фото пропагандистів "ДНР"

Вирок підозрюваним у вбивстві американця Рассела Бентлі, який мав відбутися 2 грудня, перенесли. Про це повідомляють пропагандистські та наближені до російських силовиків телеграм-канали.



Уродженця США та прокремлівського пропагандиста Рассела Бентлі з позивним «Техас» було вбито в окупованому Донецьку 19 квітня 2024 року. 8 квітня стало відомо, що Бентлі зник у Петровському районі Донецька. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Було відкрито кримінальну справу за фактом зникнення.



Згодом його дружина повідомила, що його викрали російські військові біля автобази у Петровському районі.



У батальйоні «Восток», у складі якого воював Бентлі у 2014–2017 роках, заявили, що його вбивць покривають.



За даними Слідчого комітету РФ, Бентлі «до смерті закатували четверо військових із 5-ї бригади». Щоб приховати вбивство, вони помістили тіло Бентлі в Ладу, яку потім підірвали тротиловою шашкою.



2024 року глава Кремля Володимир Путін відзначив «масовий героїзм і відвагу» цієї бригади та привласнив їй «почесне найменування».



У вбивстві Бентлі підозрюють чотирьох військових армії РФ, серед яких Владислав Агальцев. Сьогодні його мати Ірина записала відеозвернення зі звинуваченнями на адресу покійного: сказала, що він пішов до військової частини не допомогти військовим, а для якихось інших цілей. До цього вона записувала ще один ролик, у якому ображала дружину Рассела через відсутність дітей.



Людмила Бентлі (дружина вбитого Бентлі) розповіла, що через стрес втратила дитину на невеликому терміні. Висловлювання Ірини Агальцевої вважає цькуванням, тож уже подала цивільний позов — потребує компенсації за моральну шкоду. Паралельно добиватиметься покарання винних у смерті чоловіка, адже вважає, що підсудні причетні до вбивства Рассела та їхньої ненародженої дитини.

Хто такий Рассел Бентлі?

Рассел Бентлі народився в штату Техас, а США. В 2014 році приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків «ДНР». У 2017 році став «військовим кореспондентом» та блогером, співпрацював із прокремлівськими ЗМІ.



Бентлі залишився жити в Донецьку, де одружився з місцевою мешканкою.



На початку цього року ми повідомляли, що російський суд почав допитувати свідків у справі убивства Бентлі.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»