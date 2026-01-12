ГУР розкрило нову «Ґєрань-2»: дрон із ПЗРК та бойовою частиною

БПЛА «Ґєрань-2» із ЗРК «Верба».

Росія продовжує адаптувати ударні безпілотники до протидії українській авіації. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі нової модифікації БПЛА «Ґєрань-2», яка може атакувати наземні та повітряні цілі.



Як повідомляє ГУР на порталі War&Sanctions, дрон серії «Э» отримав переносний зенітно-ракетний комплекс «Верба». Запуск ракети здійснюється під ручним керуванням оператора через оптичну камеру та mesh-модем у реальному часі.



Головна відмінність цієї версії — наявність повноцінної бойової частини. На дослідженому зразку встановлено термобаричну ТББЧ-50М, що дозволяє БПЛА виконувати ударне завдання навіть після застосування зенітної ракети.



У навігаційній системі вперше використано 6-осьовий інерціальний модуль SCH1633 японської компанії Murata, представлений наприкінці 2024 року для цивільних систем автономного керування.



Електронна база дрона містить компоненти із США, Китаю, Японії, Німеччини, Швейцарії, Тайваню та Великої Британії. Повний перелік елементів із маркуванням і фотоматеріалами доступний на порталі War&Sanctions.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»