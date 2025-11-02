Три дрони «Герань-2» ударили по Слов'янську

Слов'янськ. Наслідки російської атаки. Фото: Слов'янська військова адміністрація

У ніч на неділю, 2 листопада, Слов'янськ на Донеччині був атакований російськими дронами. Про це повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Близько 23:00 місто зазнало ударів трьох ворожих безпілотників «Герань-2». Цілі припали по околицях. Пошкоджено керамічний цех та складські приміщення.

Обійшлося без постраждалих, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за вихідні це не перша атака. Окупаційні війська РФ вночі у суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ.