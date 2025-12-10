Дрон-перехоплювач зняв момент скидання мін із БПЛА «Герань-2»

Зенітний дрон-перехоплювач зафільмував момент відстрілу касет КПТМ із російського БПЛА «Герань-2». Відео оприлюднив Telegram-канал «Полковник ГШ».



На кадрах видно, як приблизно за хвилину до знищення безпілотник розкидає, ймовірно, протитанкові міни, після чого його збиває дрон-перехоплювач.



Раніше ударні БПЛА «Герань-2» вже неодноразово застосовувалися з корисним навантаженням під крилами у вигляді касет КПТМ із мінами ПТМ-3.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»