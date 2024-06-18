Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді

Міфічна залізниця Крим-Маріуполь. Фото: DeepState

У мережі з'явилася інформація про будівельні роботи залізничного полотна від Маріуполя до Криму, нібито дорога проходить вздовж Азовського узбережжя. Своєю чергою, військові аналітики українського проєкту DeepState спростували цю новину.



За даними фахівців, ці роботи плутають і пов'язують з тими, що вже давно ведуться по лінії Маловодне-Бурне, що дає змогу забезпечити залізничне сполучення Таганрог-Ростов-Маріуполь та альтернативне від Волновахи до Донецька.



«На той момент залізниця вже майже була завершена і найближчим часом очікується її запуск, що дасть можливість здійснювати залізничний рух з території Таганрога та Ростова до Маріуполя», — йдеться у повідомленні.



Ця ділянка протяжністю 60 кілометрів забезпечить залізничне сполучення для перекидання військ як альтернативу проблемним автомобільним маршрутам. На північ від Волновахи окупанти зібрали залізничну конструкцію, яка пізніше стала відома як «цар-поїзд».



Також були новини про нібито вибудовування залізничного сполучення до Криму вздовж Азовського узбережжя, проте поки що підтверджень цьому немає.



Крім того, росіяни почали активно проводити інженерні роботи з проведення газотранспортної інфраструктури, які спочатку помилково приймали за будівництво залізниці. До речі, робіт з будівництва залізничного полотна вздовж берега Азовського моря до Криму немає.



У DeepState додали, що існує залізничне сполучення Крим-Мелітополь-Верхній Другий Токмак-Бердянськ-Волноваха-Маріуполь, проте достеменно невідомо, чи використовується ця гілка для військових цілей.