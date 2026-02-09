Росія направляє генератори до Маріуполя через проблеми зі світлом

Генератори з РФ.

У тимчасово окупований Маріуполь направляють чотири генератори з Росії, повідомляє Маріупольська міська рада. За даними окупантів, обладнання призначене для стабілізації електропостачання важливих об’єктів критичної інфраструктури.



Водночас мережа у місті не витримує навантажень, нібито через дії сил оборони України протягом останнього тижня. Проте система залишалася пошкодженою ще після російської блокади міста у 2022 році.



За майже чотири роки окупанти не змогли відновити її до довоєнного стану, а якість подачі комунальних послуг залишається низькою: постійні відключення, перебої та аварії.



Під час оточення Маріуполя російські війська знищили понад 90% критично важливої інфраструктури, а повністю відновити її так і не змогли.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого сталося аварійне відключення електроенергії в окупованому Маріуполі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»