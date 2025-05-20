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Окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку

20 травня 2025, 15:54

Окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку

В окупованому Маріуполі заявили про можливе створення парку на території заводу «Азовсталь». Фото: PBS В окупованому Маріуполі заявили про можливе створення парку на території заводу «Азовсталь». Фото: PBS

На заводі «Азовсталь» нема чого відновлювати, на його території може з'явитися постіндустріальний парк, але рішення «за федеральною владою та головою ДНР». Про це російському пропагандинському виданню «РИА Новости» 20 травня повідомив призначений загарбниками «мер» Маріуполя Олег Моргун.

«За «Азовсталь» розмова ходить така, що ніби там і відновлювати особливо нічого, бо завод дуже постраждав. <...> Постіндустріальний парк, можливо, буде», — сказав він.

Моргун заявив про необхідність завершення розмінування території заводу перед тим, як можна буде робити будь-які дії з реконструкції — на підприємстві досі знаходять боєприпаси та озброєння.

Крім того, він повідомив, що після завершення відповідних робіт з'явиться можливість для розвитку малих виробництв та реалізації ідеї постіндустріального парку.

«Однак для цього буде потрібна згода федеральної влади та уряду», — сказав він.

Нагадаємо, три роки тому, у травні 2022 року, російські війська захопили Маріуполь і взяли в полон близько двох тисяч бійців полку «Азов», які обороняли «Азовсталь».

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