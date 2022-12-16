Ракетна атака пошкодила 9 енергетичних об'єктів в Україні

Ранкова ракетна атака Росії призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.



«Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо ушкодження. Відповідно, пошкоджено підстанції, які передають електроенергії, що призвело до обмеження виробництва, насамперед атомної генерації», — сказав Галущенко.



За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво електроенергії найближчими годинами.



При цьому він зазначив, що буде складна ситуація в Харкові. «Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити», — додав Галущенко.



Він відзначив, що вже не вперше російські війська намагаються бити і по генерації, і розподіляючим об'єктам, назвавши їхні дії «звичайною черговою терористичною атакою».



Коментуючи повідомлення «Укренерго» про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати електроенергію до половини споживачів.



«Прошу громадян з розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися»,— підкреслив міністр.