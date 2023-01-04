Российские военные используют тела своих погибших товарищей в качестве щита, когда идут в атаку. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.



По его словам, на территории Донецкой области скопилось столько тел мертвых российских солдат, что военные используют их в качестве прикрытия. Буданов уточнил, что тела, которых в открытом поле насчитываются сотни, навалены на другие тела, как импровизированные стены.

Из интервью Буданова ABC News также стало известно, что весной Украина планирует серьезное наступление, боевые действия в марте будут «самыми жаркими».



Также он рассказал, что Украина ожидает в ближайшее время отправку американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые значительно повысят боеспособность украинских сил.