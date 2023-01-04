Російські військові використовують тіла своїх загиблих товаришів як щит, коли йдуть в атаку. Про це розповів голова Головного управління розвідки Збройних сил України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.



За його словами, на території Донецької області стільки тіл мертвих російських солдатів, що військові РФ використовують їх як прикриття. Буданов уточнив, що тіла, яких у відкритому полі налічуються сотні, навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни.

З інтерв'ю Буданова ABC News також стало відомо, що навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії в березні будуть найспекотнішими.



Також він розповів, що Україна очікує найближчим часом на відправку американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley, які значно підвищать боєздатність українських сил.