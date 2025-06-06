Дружині голови АМКУ Кириленка призначили 9 млн гривень застави

Дружині Кириленка обрано запобіжний захід. Фото: Антимонопольний комітет України

У п'ятницю, 6 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка Аллі, її підозрюють у «пособництві у незаконному збагаченні». Йдеться про заставу у розмірі 9 мільйонів гривень, цю суму вона має внести протягом 5 днів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



Детективи НАБУ та прокурори САП подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Алли Кириленко у вигляді застави у 36 мільйонів гривень. Це половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.



При цьому Алла Кириленко заперечує свою провину.



«Я не була присутня на всіх укладених угодах (з купівлі майна її батьками – ред.). Я не дзвонила власникам, не переглядала квартири», — заявила вона.





Крім того, Кириленко не може виїжджати за межі Києва та області, також вона має здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів та прокурорів.



Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».



28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



Як уточнюється, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про нову підозру голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка цього разу у справі про недекларування майна.