Жители Мирнограда живут без света, воды и газа: полицейские показали, как проходит эвакуация

В Мирнограде проходит эвакуация.Фото: скриншот

В прифронтовом городе Мирнограде остается более 2900 человек, которые живут без света, газа и воды. Проводить вывоз гражданских сложно, недавно во время поиска людей на эвакуацию над полицейским экипажем летал российский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Город находится в 5 км от фронта, однако полицейские продолжают эвакуировать людей в более безопасные регионы Украины.



«Правоохранители нашли граждан на месте российского удара, где они помогали тушить пожар. Во время пешего обхода частного сектора на полицейских охотились российские дроны, однако группе удалось избежать потерь и спасти 6 человек», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что во время эвакуации россияне полностью разрушили частный дом. Супружеская пара выжила. Их и еще четырех человек, которые прятались от российских взрывов, доставили в безопасные регионы на эвакуационных автобусах.





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