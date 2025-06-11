Жителі Мирнограда живуть без світла, води та газу: поліцейські показали, як відбувається евакуація

У Мирнограді проходить евакуація. Фото: скриншот

У прифронтовому місті Мирнограді залишається понад 2900 людей, які мешкають без світла, газу та води. Проводити вивезення цивільних важко, нещодавно під час пошуку людей на евакуацію над поліцейським екіпажем літав російський дрон. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Місто знаходиться за 5 км від фронту, проте поліцейські продовжують евакуювати людей у безпечніші регіони України.



«Правоохоронці знайшли громадян на місці російського удару, де вони допомагали гасити пожежу. Під час пішого обходу приватного сектора на поліцейських полювали російські дрони, проте групі вдалося уникнути втрат та врятувати 6 осіб», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що під час евакуації росіяни повністю зруйнували приватний будинок. Подружня пара вижила. Їх та ще чотирьох людей, які ховалися від російських вибухів, доставили до безпечних регіонів евакуаційними автобусами.





Раніше ми писали, що за тиждень 64 мешканці виїхали з Донецької області, серед них — 17 неповнолітніх та 12 маломобільних. Донеччан розселили у Києві, Чернівецькій, Вінницькій, Львівській та Закарпатській областях.