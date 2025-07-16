Армия РФ продвигается в Малиновке, давит именно в полосе подразделения ТрО

Российские оккупанты давно пытаются полностью захватить Малиновку Запорожской области, попытки продвижений были неоднократными на протяжении долгого времени. Пехота россиян активно прощупывала нашу оборону, совершала постоянные штурмовые действия и прокрадывалась в село. Об этом сообщил украинский проект DeepState.
«После фиксации оккупантов пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто берет верх, то теперь можно видеть увеличение красной зоны в селе. Враг осуществляет давление именно в полосе подразделения ТрО, поскольку понимает, что имеет большое преимущество в средствах и еще большее преимущество в живой силе», — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы остановить попытки россиян захватить населенный пункт.
«Без поддержки вынуждены будут скоро отдать Малиновку противнику», — резюмировали в проекте.
Ранее мы писали, что в начале июля украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.
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