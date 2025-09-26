Заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы состоится в ближайшее время

Заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы состоится в октябре. Фото: Неля Штепа

Судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Супрун (Штепы), которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, назначено на октябрь поточного года. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



«Следующее судебное заседание назначено на 21 октября», — заявила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.



Ранее мы писали, что в Киевском районном суде Полтавы 19 августа состоялось заседание по делу Нели Штепы (Супрун), бывшего мэра Славянска, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. На слушание Штепа не явилась, ее адвокаты участвовали дистанционно через видеоконференцию.



29 августа в Киевском районном суде Полтавы должно было состояться заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Супрун (Штепы). Однако на него не явились обвиняемая и ее адвокаты.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях