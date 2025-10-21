В Киеве задержали еще одного российского агента — ему грозит пожизненное

Российского агента задержала СБУ в Киеве. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в Киеве. По заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки оккупантов сразу по Киевской и Полтавской областям. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Задачей этого фигуранта был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны. Для выполнения заданий российской спецслужбы фигурант на собственном автомобиле объезжал местность и отмечал на гугл-картах расположение оборонных объектов», — говорится в сообщении.



Кроме того, обвиняемый фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов. Он формировал «отчет» и направлял его куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Мужчина находится под стражей.



Ранее мы писали, что Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении священнику одного из храмов Лимана, который помогал российским оккупантам во время временной оккупации города. Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

