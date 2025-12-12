Російські дрони вдарили по Дружківці: шість поранених

У п'ятницю, 12 грудня, російська армія вдарила по місту Дружківка на Донеччині. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами», — зазначив він.



За словами Філашкіна, внаслідок ударів шестеро людей отримали поранення. Також пошкоджено три автомобілі.



Крім того, під час обстрілу Костянтинівки одна людина поранена. Пошкоджено багатоповерхівку та авто.



Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.



Раніше ми писали, що 12 грудня російська авіація скинула керовану авіабомбу ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»