ПВО Украины уничтожила и подавила 75 беспилотников

В ночь на 21 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 75 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушные силы ВСУ. По данным военных, воздушная атака началась около 18:00 20 декабря.



Противник выпустил 97 ударных БпЛА, в том числе дроны типов Shahed и «Гербера», а также беспилотники других моделей. Запуски осуществлялись с направлений Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из районов Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории АР Крым. Около 60 дронов составляли именно «шахеды».



Отражение атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 75 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.



При этом зафиксированы попадания 19 ударных дронов по восьми локациям, еще в одной локации отмечено падение обломков сбитого беспилотника. Военные подчеркивают, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.

Напомним, в результате российских обстрелов на Донетчине погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»