Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ПВО Украины уничтожила и подавила 75 беспилотников
21 декабря 2025, 11:07

ПВО Украины уничтожила и подавила 75 беспилотников

В ночь на 21 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 75 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушные силы ВСУ. По данным военных, воздушная атака началась около 18:00 20 декабря.

Противник выпустил 97 ударных БпЛА, в том числе дроны типов Shahed и «Гербера», а также беспилотники других моделей. Запуски осуществлялись с направлений Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из районов Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории АР Крым. Около 60 дронов составляли именно «шахеды».

Отражение атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 75 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания 19 ударных дронов по восьми локациям, еще в одной локации отмечено падение обломков сбитого беспилотника. Военные подчеркивают, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.

Напомним, в результате российских обстрелов на Донетчине погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Организации
Воздушные силы ВСУ
Прочее
атаки беспилотников
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
все новости
16:49
Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
15:21
НАТО запускает второй хаб для поставок оружия Украине
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
11:47
Более полутора тысячи ударов за сутки: Донецкая область под массированным огнем РСЗО, FPV-дронов и КАБ-250
11:07
ПВО Украины уничтожила и подавила 75 беспилотников
10:04
Один погибший и четверо раненых: последствия российских обстрелов Донетчины за сутки
09:43
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
08:20
Гуляйполе и Пологовский район — эпицентр атак: более 300 ударов дронами за сутки
17:50
Энергообъекты в четырех областях Украины попали под российский обстрел
16:55
Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и России — Зеленский
15:58
Полиция назвала фейком видео дрона с российским флагом над Киевом
14:11
На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит
13:20
По данным разведки США, Путин намерен захватить всю Украину — Reuters
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
11:18
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция
10:25
Атака украинских дронов в Каспийском море: куда ударили Силы обороны
10:05
В Славянске из-за атаки российского дрона погиб мужчина
09:24
Россияне ударили ракетами по Одесскому району: 8 человек погибли, 27 ранены
08:01
За сутки по Запорожской области — 713 ударов: ранены 10 человек
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
22:07
В РФ умер командир 88-й бригады «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов: он приказывал убивать украинских пленных
21:32
Россияне ударили по Лиману, есть раненые
21:18
За неделю волонтеры эвакуировали из Дружковки и Алексеево-Дружковки более 50 человек
20:57
Из Константиновской громады эвакуировали еще двух людей
20:07
Из-за аварии Дружковка осталась без света
19:46
Краматорск частично без света
18:54
ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
все новости
ВИДЕО
Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла
21 декабря, 16:49
Криминальные разборки в оккупированном Мариуполе. Кадр из видео Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
21 декабря, 16:07
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
21 декабря, 12:56
Силы обороны сорвали штурм РФ возле Покровска. Фото: скриншот ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
19 декабря, 18:54
Разведка показала видео спецоперации в Запорожской области. Фото: ГУР В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
19 декабря, 16:49
Танк Т-90М после сброса термобарической гранаты. Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
19 декабря, 16:36

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор