ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области

21 декабря на временно оккупированной территории Донецкой области зафиксированы удары беспилотников, которые стали частью ответных действий Украины на постоянные обстрелы городов, подконтрольных Украине.



В Горловке сообщается о попадании БПЛА по району «Солнечный», в результате чего травмирована местная жительница. Эти заявления распространяются представителями подконтрольных России структур.



По данным оккупационных источников, только за последнюю неделю над Донецком и Макеевкой было уничтожено 167 беспилотников, еще 85 — над Горловкой, что свидетельствует о высокой интенсивности боевой работы ВСУ на ВОТ.



Украинская сторона неоднократно подчеркивает, что удары наносятся исключительно в ответ на агрессию РФ и направлены на ослабление военного потенциала противника.

Напомним, в ночь на 21 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 75 вражеских беспилотников. По данным военных, воздушная атака началась около 18:00 20 декабря.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»