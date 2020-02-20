Пристайко: Голос переселенцев из Донбасса должен быть услышан в Минске

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок «Л-ДНР», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он считает, что на оккупированной территории есть те, кто выдают себя за жителей Донбасса, Пристайко называет их «марионетками». По мнению министра, от имени Донбасса также должны говорить и переселенцы.



«Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей. Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске», - сказал он на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.



Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но подчеркнул, что самым важным условием для этого является обеспечение политической составляющей Минских договоренностей.



«Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политического урегулирования население Донбасса, включая тех, кто были вынуждены оставить свои дома, не будут иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах», - отметил он.