Рабинович включил советскую песню «Вставай страна огромная» главам фракций Рады

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович во время заседания согласительного совета глав фракций Верховной Рады советскую песню времен Второй мировой войны «Священная война».



Во время своего выступлении Рабинович призвал «остановить фашизм» и ввести в Уголовном кодексе норму за пропаганду фашизма.



«У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить», — сказал он и поднес телефон, на котором включил песню, к микрофону.



Спикер парламента Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание и предложил ему самому допеть куплет песни. Представитель ОПЗЖ так и поступил.