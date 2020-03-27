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Зона проведения ООС закрывается на въезд из других областей

27 марта 2020, 15:54

Зона проведения ООС закрывается на въезд из других областей

С 8:00 28 марта вводятся ограничения на въезд в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что новые ограничения вводятся в связи с распространением коронавируса. Речь идет об ограничениях на въезд в зону проведения ООС.

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