«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка

Барельефное изображение убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко будет установлено на одном из зданий Донецка, «связанном с его именем».



Об этом сообщил сотрудник «министерства информации» формирования Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



По его словам, скульптор уже работает над созданием барельефа.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.



В прошлом году в центре Донецка уже был установлен памятник Захарченко. Также «ДНР» назвала его именем одну из площадей Донецка.